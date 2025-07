ACF Arezzo comunica che Stefania Cecconi è la nuova Coordinatrice dei preparatori ateltici

ACF Arezzo è lieta di annunciare la nomina di Stefania Cecconi come nuova Coordinatrice dei preparatori atletici. Un talento stimato e volto storico dello staff amaranto, Stefania vanta un percorso ricco di successi, tra cui la promozione in Serie B con la Prima Squadra e un impegno costante nel settore giovanile. La sua passione e competenza saranno fondamentali per il futuro del club, rafforzando ancora di più il nostro spirito di crescita e eccellenza.

Arezzo, 8 luglio 2025 – . Professionista stimata e già parte integrante dello staff tecnico amaranto negli ultimi anni, Cecconi ha maturato una lunga esperienza nel ruolo di preparatrice atletica, lavorando con costanza e passione sia nella Prima Squadra – con la quale ha conquistato la promozione in Serie B - che nel settore giovanile, in particolare con la Primavera. Nel suo nuovo incarico, assumerà un ruolo di supervisione e coordinamento dell'intera area atletica del club.

