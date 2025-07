Texas salgono oltre 100 i morti Nuova allerta meteo

L'emergenza in Texas si intensifica: il bilancio delle vittime dell'alluvione ha superato le 100 unità nella contea di Kerr, mentre le piogge incessanti alimentano nuove preoccupazioni. La regione si trova nuovamente sotto allerta meteo, testimoniando la gravità di questa calamità naturale e l’urgenza di interventi efficaci. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, richiedendo attenzione costante e solidarietà internazionale.

Cresce ancora il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito il Texas. Nella contea di Kerr si contano oltre 100 morti. Ed oggi è di nuovo allerta piogge. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Texas, salgono oltre 100 i morti. Nuova allerta meteo

In questa notizia si parla di: texas - oltre - morti - allerta

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Texas, la strage delle bambine: almeno 52 morti, oltre 20 dispersi. "Quell'onda di 8 metri nel buio ha travolto tutto" Vai su Facebook

Texas, oltre 100 le vittime dell'alluvione. Tra loro 27 ragazze di Camp Mystic; Texas, salgono oltre 100 i morti. Nuova allerta meteo; Sale il bilancio dei morti nelle alluvioni in Texas, oltre 88.

Texas, alzato il livello di allerta inondazioni in alcune zone: 91 morti e oltre 40 dispersi - Il Camp Mystic ha confermato che almeno 27 tra campeggiatori e animatori sono morti ... Riporta repubblica.it

Inondazioni in Texas, i morti sono oltre 100: il governo respinge le critiche sui ritardi - Confermati defunti i 27 dispersi di Camp Mystic ... Secondo repubblica.it