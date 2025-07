Crolla il gradimento dei cittadini per sindaci e governatori rossi

Il gradimento dei cittadini verso i leader di centrosinistra si assottiglia, rivelando un trend preoccupante per le amministrazioni progressiste. La recente classifica del «Sole 24 Ore» mette in luce un calo significativo di consensi, segnando un quadro di sfide e insoddisfazioni che non possono essere ignorate. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono le ragioni di questa crisi di fiducia.

La classifica del «Sole 24 Ore» certifica il disastro delle amministrazioni progressiste. Il bolognese Lepore è al 58° posto (-8,4% dall’elezione), Gualtieri all’89° (-13,2%). Sprofonda De Luca (-14,9%), si salva Sala. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Crolla il gradimento dei cittadini per sindaci e governatori rossi

