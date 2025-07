Roma flashmob a Villa Pamphilj per Anastasia e Andromeda

A un mese dalla tragica scomparsa di Anastasia e della piccola Andromeda, Roma si unisce in un gesto di solidarietà e ricordo. Villa Pamphilj si trasforma in un cuore pulsante di emozioni, dove decine di famiglie hanno portato fiori e culle vuote, onorando la memoria delle due anime innocenti con rispetto e silenzio. Un flashmob che invita alla riflessione e alla speranza, affinché il loro ricordo rimanga vivo nelle coscienze di tutti.

A un mese dal ritrovamento dei corpi di Anastasia e della piccola Andromeda, l’associazione Salvamamme ha organizzato un flashmob a Villa Pamphilj, a Roma. Decine di famiglie hanno portato fiori e una culla vuota per ricordarle con rispetto e silenzio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, flashmob a Villa Pamphilj per Anastasia e Andromeda

