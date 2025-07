Roma è tornato Dybala | visita di controllo prima della ripresa

Roma 232 torna in campo con il ritorno di Dybala, pronto a rilanciare le ambizioni giallorosse. Dopo un’assenza che ha fatto parlare, l’attaccante argentino si presenta con una motivazione rinnovata e un fisico perfezionato, deciso a ripartire alla grande. La visita di controllo di oggi segna il primo passo verso la ripresa ufficiale: la Roma può ora contare su uno dei suoi talenti più preziosi, determinato a fare la differenza.

È atterrato in mattinata, con la solita discrezione che lo accompagna da sempre, ma stavolta con un obiettivo ben preciso: ripartire. Paulo Dybala è tornato a Roma e lo ha fatto con la mente sgombra, il fisico rimesso a nuovo e una voglia che traspare anche solo guardandolo scendere dall’aereo. È arrivato intorno alle 10 di mattina, pronto a mettersi a disposizione di Gasperini a partire da domenica, quando inizierà ufficialmente il ritiro della Roma. Già da giovedì, però, la Joya sarà a Trigoria. Il programma è chiaro: una visita medica di controllo, poi la graduale ripresa del lavoro in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, è tornato Dybala: visita di controllo prima della ripresa

