DEKRA celebra i 100 anni di attività tra sicurezza stradale e crescita globale

Da un secolo, DEKRA si distingue come simbolo di sicurezza e innovazione nel mondo della mobilità. Fondata nel 1925, questa realtà globale, presente in oltre 60 paesi con più di 48 mila dipendenti, ha guidato con successo la crescita sostenibile e l’eccellenza nelle ispezioni e certificazioni. Un viaggio straordinario che continua a plasmare il futuro della sicurezza stradale e della qualità. E il meglio deve ancora venire.

Compie 100 anni DEKRA, fondata nel 1925 e specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, nelle ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, attiva in più di60 Paesi in cinque continenti. La forza lavoro è di oltre48mila dipendenti(circa1000 in Italia), in aumento di 800 unità nel 2024, anno in cui DEKRA ha consolidato una crescita stabile con ricavi che superano i 4,29 miliardi di euro, con un incremento del 4,7?% rispetto all'anno precedente. La Camera dei Deputati ha ospitato la celebrazione del centenario di DEKRA con l'evento “Securing the future. 100 anni di DEKRA: un secolo di crescita, innovazione e fiducia nel futuro”, che ha offerto anche l'occasione per illustrare la progettualità futura di DEKRA, orientata verso servizi all'avanguardia nei settori della sicurezza informatica automobilistica, dell'innovazione tecnologica, dellamobilità sicura esostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it