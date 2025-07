Milik Juventus ai titoli di coda | si prospetta un nuovo scenario a sorpresa per l’attaccante polacco L’ultimo importante aggiornamento

Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus potrebbe essere ormai scritto. Dopo una stagione difficile, segnata da poche opportunità e sfide in campo, il suo rapporto con i bianconeri potrebbe giungere rapidamente a una conclusione. Ma cosa riserva il destino per l’attaccante polacco? Le ultime indiscrezioni svelano uno scenario a sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuovi orizzonti per il suo percorso professionale.

sul giocatore. Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juve sembra ormai segnato: dopo una stagione complicata, in cui l’attaccante polacco ha avuto poche occasioni di giocare, il suo contratto potrebbe essere risolto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juve sta valutando l’ipotesi di una rescissione consensuale del contratto con Milik, che attualmente è legato al club bianconero fino al 2027. L’attaccante ha visto poco spazio nella formazione di Igor Tudor, e la Juve è pronta a trovare una soluzione che liberi il giocatore e alleggerisca il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juventus ai titoli di coda: si prospetta un nuovo scenario a sorpresa per l’attaccante polacco. L’ultimo importante aggiornamento

Milik Juve: a che punto è il recupero dell’attaccante polacco e cosa filtra sul Mondiale per Club. Il recap e gli aggiornamenti - Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juventus, rimane ancora ai box dopo quasi un anno di stop. Qual è l’ultima situazione sul suo recupero e cosa filtra in vista del Mondiale per Club? Ecco il nostro aggiornamento completo sulle sue condizioni e le prospettive future, perché la sua presenza potrebbe essere decisiva e ogni dettaglio fa la differenza.

