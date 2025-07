Cina | modellare ferro nell’inchiostro dipingere con l’acciaio a Zunhua

Nella pittoresca Zunhua, gli artigiani esperti trasformano il ferro in autentiche opere d’arte, unendo la tradizione pittorica cinese alla potenza della scultura. Con strumenti come martelli e fiamme ossidriche, creano figure che catturano l’essenza della natura e dell’anima umana, dimostrando che anche i materiali più freddi possono diventare poesia visiva. Un viaggio tra forza e delicatezza, dove l’arte si fonde con la maestria artigianale.

A Zunhua, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, degli abili artigiani trasformano il freddo ferro in vivaci opere d’arte. Con il martello e la fiamma ossidrica, creano figure, paesaggi, fiori, uccelli e insetti: scene che fondono l’eleganza della pittura tradizionale cinese con la profondita’ sorprendente della scultura. Ogni pezzo riflette una perfetta fusione di forza e delicatezza, dando vita all’acciaio con precisione artistica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma634327463432742025-07-08cina-modellare-ferro-nell-inchiostro-dipingere-con-l-acciaio-a-zunhua Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: modellare ferro nell’inchiostro, dipingere con l’acciaio a Zunhua

