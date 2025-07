Abusivismo edilizio e occupazione del demanio | operazione lungo il Litorale Domitio

Nel cuore del Litorale Domitio, la Guardia Costiera insieme alle forze di polizia ha avviato un'operazione decisiva contro abusivismo edilizio e occupazioni illegali del demanio marittimo. Questa azione, volta a salvaguardare il paesaggio e l’ambiente, rappresenta un importante passo nella tutela del nostro territorio costiero. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro, sottolineando la ferma volontà di difendere e preservare la bellezza e la legalità lungo questa splendida costa.

Nell'ambito delle attivitĂ di contrasto all' abusivismo edilizio e all'illecita occupazione del demanio marittimo lungo il Litorale Domitio, la Guardia Costiera – congiuntamente alle altre Forze di Polizia territoriali – ha eseguito nei giorni scorsi un'importante operazione finalizzata alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e del territorio costiero. I Militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di S. Maria C.V., e convalidato dal GIP in data odierna, riguardante un'area di circa 14.000 metri quadrati, in parte ricadente sul demanio marittimo e in parte su suolo privato, illecitamente occupata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.