Omicidio Sula per l' assassino l’aggravante della premeditazione Sui social | O torna con me o la uccido

Un grave caso di violenza si è consumato a Terni, dove le indagini hanno portato alla luce messaggi minacciosi e premeditati di Mark Samson, reo confesso dell’omicidio della giovane Ilaria Sula. Le prove digitali rivelano un inquietante quadro di minacce e gelosia, con l'aggravante della premeditazione che potrebbe pesare molto nel processo. La tragica vicenda ci ricorda come le ombre dei social possano celare pericolose verità, lasciando tutti a riflettere sulla fragilità delle relazioni e la crudeltà che può emergere.

Terni, 8 luglio 2025 - "O torna con me o la uccido", "Fara' come dico io sennò finisce male". Ecco alcuni dei messaggi social scovati dagli inquirenti della Procura di Roma nel cellulare di Mark Samson, reo confesso dell'omicidio dell' ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa ternana di 22 anni uccisa con tre coltellate tra il 25 e 26 marzo nell'abitazione romana di via Homs, quartiere africano, in cui l'assassino viveva con i genitori. E l'esito dell'esame sui dispositivi informatici dell'assassino aggrava la sua posizione: all'accusa di omicidio volontario si aggiungono i futili motivi e soprattutto la premeditazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio Sula, per l'assassino l’aggravante della premeditazione. Sui social: “O torna con me o la uccido”

