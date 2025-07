Roma è fatta | i giallorossi blindano il top player

La Roma di Gasperini si prepara a rinforzare la rosa con un colpo di grande impatto: il top player, uno dei protagonisti dello scorso campionato, sta per firmare il contratto. Con il nuovo ds Massara in corsa e molte trattative ancora aperte, i giallorossi puntano a rinvigorire il progetto tecnico. I tifosi sognano già grandi imprese, ma i prossimi giorni saranno decisivi per scoprire il volto della nuova Roma.

La Roma di Gasperini si assicura uno dei giocatori più decisivi dello scorso campionato, il 10 luglio il giocatore firmerà il contratto I giallorossi, con l’arrivo del nuovo ds Massara, sono impegnati su più fronti in questa sessione di calciomercato. Se per ora, a parte l’arrivo del nuovo tecnico Gasperini, la Roma non ha ancora chiuso nessun acquisto ufficiale sono comunque tanti i nomi che sono stati accostati alla squadra. I giallorossi hanno l’urgenza di muoversi su diversi fronti e Gasperini chiede alla società l’acquisto di almeno un c entravanti, un centrocampista, e un esterno tutta fascia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Roma, è fatta: i giallorossi blindano il top player

In questa notizia si parla di: roma - giallorossi - fatta - blindano

Svilar, guaio Roma: il problema inaspettato che può beffare i giallorossi - La Roma si trova di fronte a un imprevisto che potrebbe complicare il rinnovo di Svilar, il suo promettente portiere.

Roma, Abraham va al Besiktas per 20 milioni e sistema i conti: non servirà la cessione di un big Non solo la cessione dei giovani. A salvare il bilancio della Roma e portare la plusvalenza decisiva ci ha pensato Tammy Abraham. L’attaccante inglese, rien Vai su Facebook

Roma-Eintracht Francoforte 2-0: giallorossi ai playoff di Europa League; Primavera, Roma-Udinese 9-0: i ragazzi di Falsini blindano il primo posto; Mercato Serie A: Jesus Rodriguez, altro colpo Como! Roma, ecco il “nuovo Svilar. Le mosse del Pisa.

De Rossi sul ritorno alla Roma e il retroscena di mercato: "David? Ci avevo chiacchierato..." - In atteso di tornare protagonista su una panchina, l'ex capitano ed ex tecnico giallorosso ha parlato del suo rapporto con i Friedkin e del nuovo attaccante della Juve ... Da msn.com

Roma, è fatta per Ranieri - RaiNews - Roma, è fatta per Ranieri Dopo l'incontro decisivo a Londra con i Friedkin il tecnico torna nella Capitale dove lo aspetta la sua terza avventura in giallorosso 13/11/2024 ... Scrive rainews.it