Prime Day Festival | il festival di Amazon che ha celebrato i suoi 15 anni di presenza in Italia

Il Prime Day Festival, il grande evento di Amazon che ha celebrato i suoi 15 anni di presenza in Italia, ha preso vita sulle suggestive coste del Cilento. Dal 4 al 6 luglio, al Bagno 38 di Marina di Eboli, i visitatori hanno potuto immergersi nelle novità e nei servizi innovativi del colosso dello shopping. Un’occasione unica per scoprire come Amazon continui a rivoluzionare il modo di fare acquisti nel nostro paese.

Sulle coste del Cilento, Amazon ha festeggiato i suoi primi 15 anni in Italia con il Prime Day Festival. Dal 4 al 6 luglio, al Bagno 38 di Marina di Eboli è stato possibile scoprire tutti i servizi e le novità del colosso dello shopping statunitense.

Baarìa Film Festival 2025: cinema insulare, ospiti d’eccezione e prime nazionali a Bagheria - Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria (Palermo) accoglierà la nuova edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al cinema insulare.

Prime Day Festival 2025, Amazon ha trasformato Marina di Eboli in un villaggio tech

Mancano poche ore al Prime Day 2025: oltre alle offerte c'è il festival di Marina di Eboli - Mancano poche ore all'inizio del Prime Day 2025, dall'8 all'11 luglio: offerte, spesa scontata e festival a Marina di Eboli.