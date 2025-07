Corinaldo l' evaso ancora in fuga con fidanzata

L’attenzione si infiamma a Corinaldo, dove il giovane evaso Corrinaldo, condannato per la tragedia che sconvolse la città, resta in fuga con la sua fidanzata. Mentre si moltiplicano gli appelli affinché si costituisca, cresce l’attesa di una soluzione che possa garantire giustizia e sicurezza. La comunità spera in un gesto responsabile: il suo rientro in carcere per chiudere definitivamente questa dolorosa vicenda.

Si moltiplicano gli appelli affinché il 26enne di Bomporto (Modena) condannato a dieci anni per la strage di Corinaldo e che risulta evaso da giovedì scorso, si consegni alle autorità per rientrare in carcere.

Strage di Corinaldo, l'evaso scatena la rabbia dei parenti delle vittime: "Perché non era scortato?" - La tragica strage di Corinaldo ha lasciato ferite ancora aperte, alimentando la rabbia dei parenti delle vittime, tra cui Benedetta Vitali ed Eleonora Girolimini.

