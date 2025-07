Il metabolismo | la chiave della salute

Il metabolismo è il motore invisibile che alimenta ogni nostra azione, dal sorriso alle attività più complesse. Spesso si pensa sia un interruttore da accendere o spegnere, ma in realtà è un complesso sistema di reazioni biochimiche essenziali per la vita stessa. Conoscere le sue due fasi, catabolica e anabolica, ci permette di capire come mantenere il corpo in equilibrio e in salute. Scopriamolo insieme, perché la chiave della salute è proprio il metabolismo.

Metabolismo: cosa significa davvero?. Spesso sentiamo dire: "Ho il metabolismo bloccato". Ma il metabolismo non è un interruttore che si spegne: è l'insieme di migliaia di reazioni biochimiche che permettono al nostro corpo di vivere, muoversi, amare, pensare. Il metabolismo si divide in due grandi fasi: 1. FASE CATABOLICA. È il processo in cui il corpo scompone le molecole complesse in molecole più semplici, liberando energia. Esempio: il dimagrimento avviene in questa fase, quando gli acidi grassi vengono trasformati in acqua, anidride carbonica e ATP (Adenosin Trifosfato) attraverso il ciclo di Krebs nei mitocondri.

