Cade dal balcone dei nonni a Grosseto morto 13enne | era arrivato tre giorni fa dall' Ucraina

Una tragedia sconvolge Grosseto: un ragazzo di 13 anni, appena arrivato dall’Ucraina tre giorni fa, perde la vita dopo essere caduto dal balcone dei nonni. Gravissime ferite alla testa, trasportato d’urgenza in Italia, mentre i familiari restano bloccati nel conflitto. Un dramma che scuote tutta la comunità e richiama l’attenzione sulle conseguenze di una guerra che spezza vite innocenti, lasciando un vuoto incolmabile.

Gravissime ferite alla testa per il ragazzino portato in Italia dai nonni: i genitori e gli altri familiari sono bloccati in Ucraina a causa del conflitto. L'allarme dato dal cuginetto.

