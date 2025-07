Fabri Fibra al Circo Massimo in un viaggio nel mondo del rap tra passato e presente photogallery

Fabri Fibra apre il suo Festival Tour 2025 al Circo Massimo di Roma, regalando al pubblico un viaggio emozionante tra passato e presente del rap italiano. Dopo la data zero di Trento, il rapper di Senigallia ha infiammato il palco con energia e qualità , accompagnato da collaborazioni d’eccezione come Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. La sua estate si conclude con due attese date a Milano, rendendo questa tournée un evento imperdibile per gli appassionati di musica urbana.

Dopo la data zero di Trento, ieri sera Fabri Fibra ha dato il via ufficialmente dal Circo Massimo di Roma al Festival Tour 2025, la serie di date che porterĂ il rapper di Senigallia in giro per tutta l’Italia questa estate. Fibra chiuderĂ l’estate a fine settembre con due attese date milanesi all’Unipol Forum: il 30 settembre (giĂ sold out) e il 1 ottobre. Fabri Fibra al Circo Massimo con Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. Questa serie di date saranno l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi di Fabri Fibra e alcuni dei brani del nuovo album Mentre Los Angeles Brucia, album arrivato nella settimana della sua release al primo posto della classifica Fimi di vendita sia generale che quella legata a Cd, vinili e Cassette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabri Fibra al Circo Massimo in un viaggio nel mondo del rap, tra passato e presente (photogallery)

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025 - Fabri Fibra svela finalmente il suo atteso nuovo album, "Mentre Los Angeles brucia", in uscita il 20 giugno 2025.

Uno dei tormentoni di questa estate: “Che gusto c’è” di Fabri Fibra e Tredici Pietro al Circo Massimo di Roma #FabriFibra Vai su Facebook

