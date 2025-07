Cara Schlein hai fallito volevi ricucire con il tuo popolo ma non l’hai trovato… Elly azzerata dai social di FdI

Cara Schlein, avevi promesso di ricucire il rapporto con il tuo popolo, ma i social di FdI ti ricordano amaramente le tue parole. La politica è fatta di promesse e fatti, e oggi la cronaca smentisce ancora una volta le narrazioni vane. Le ultime battute sarcastiche sui social sono un monito che il cammino verso la riconciliazione è ancora lungo. E allora, cara Elly, le parole non bastano più…

Prosegue la carrella di giudizi incauti e vanagloriosi che la cronaca e i fatti si prendono l’incarico di smentire. Oggi tocca ad Elly Schlein la bordata di sfottò dalle pagine social di Fratelli d’Italia. Le ultime parole famose dedlla della segretaria dem che vengono prese di mira risalgono a un anno fa, al 12 settembre 2024, quando in una serie di interviste disse: “Il mio lavoro è ricucire il rapporto con il nostro popolo”. Cara Elly. le manda a dire FdI, “prima dovresti trovare il popolo. PerchĂ© oggi sta con chi dimostra credibilitĂ , serietĂ e capacitĂ di governare. Tre cose che tu e il tuo partito avete perso da tempo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cara Schlein hai fallito, volevi “ricucire” con il tuo popolo, ma non l’hai trovato… Elly “azzerata” dai social di FdI

