Trump manda armi a Kiev per la difesa È giallo sulla morte ministro russo

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, mentre Donald Trump annuncia nuove forniture di armi a Kiev, promettendo di rafforzare la difesa ucraina. Intanto, il mistero avvolge la morte del ex ministro russo dei trasporti, lasciando in sospeso le cause del suo suicidio. Un quadro complesso che tiene il mondo con il fiato sospeso, tra alleanze strategiche e ombre di mistero. La situazione rimane calda e imprevedibile, con sviluppi che potrebbero influenzare l'intero scenario geopolitico.

Sono deluso da Putin, nessuna interruzione sulle forniture, manderò nuove armi all'Ucraina dice il presidente americano Trump. In Russia è giallo sul suicidio dell'ex ministro dei trasporti. Servizio di Marco Burini TG2000.

