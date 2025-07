Napoli tra Nunez e Lucca spunta un terzo nome | chi è il nuovo obiettivo di Conte

Napoli tra Nunez e Lucca: spunta un terzo nome che potrebbe conquistare il cuore di Conte. Mentre i partenopei mantengono il duello tra i talenti sudamericani e il giovane toscano, emergerebbe un altro candidato a sorpresa, pronto a rivoluzionare le strategie offensive della squadra. Chi è il nuovo obiettivo che affascina l’allenatore leccese? Scopriamo insieme quale talento potrebbe presto arricchire il sogno partenopeo, aggiungendo pepe a questa avvincente corsa di mercato.

Gli azzurri continuano a seguire i due attaccanti, ma sarebbe emerso un terzo nome che stuzzicherebbe l’allenatore leccese: di chi si tratta Il Napoli resta in pole per Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Sono loro i due grandi obiettivi del mercato, in attacco, per i partenopei. Da settimane vi riportiamo dell’interessa di Antonio Conte verso questi due profili, ma entrambe le trattative hanno subito dei rallentamenti per motivi differenti. Sull’uruguaiano sono stati due i fattori del congelamento momentaneo dell’affare: la richiesta economica molto alta da parte del Liverpool per il cartellino e, successivamente, la tragedia che ha colpito il club con la morte improvvisa di Diogo Jota. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it