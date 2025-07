Educazione finanziaria per formare studenti capaci di affrontare la realtà | la matematica è lo strumento Novità nelle Nuove Indicazioni nazionali

L'inserimento dell’educazione finanziaria nelle nuove indicazioni nazionali rappresenta una svolta fondamentale nel percorso formativo degli studenti, fornendo loro strumenti concreti per affrontare la complessa realtà moderna. La matematica, intesa come strumento chiave, permette di sviluppare capacità critiche e pratiche essenziali per una gestione responsabile delle risorse. È urgente investire in questa innovativa integrazione, affinché i giovani siano preparati a diventare cittadini consapevoli e competenti.

Le nuove indicazioni nazionali per il curricolo Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione introducono un elemento innovativo rispetto alla versione precedente: l’inserimento dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale all’interno del percorso scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

