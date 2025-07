Cina decorazione su cibo in scuola materna | 233 bimbi avvelenati

Una terribile vicenda scuote la Cina: 233 bambini della scuola materna di Tianshui sono stati avvelenati da un’orrenda decorazione su cibo, con oltre 200 finiti in ospedale per ingestione di piombo. La scoperta delle vernici non commestibili utilizzate dai cuochi ha portato all’arresto di otto persone, mentre le indagini continuano a svelare un grave rischio per la sicurezza dei più piccoli. Una drammatica emergenza che evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei diritti e della salute dei bambini.

Oltre 200 bambini sono ricoverat i in un ospedale della Cina nord-occidentale per avvelenamento da piombo dopo che i cuochi delle scuole materne da loro frequentate hanno utilizzato una vernice non commestibile per decorare il cibo. Otto persone sono state arrestate dopo che i test hanno mostrato che i campioni di cibo prelevati da un asilo nella città di Tianshui, nella provincia di Gansu, contenevano livelli di piombo 2.000 volte superiori al limite di sicurezza nazionale. I piatti contaminati. In totale, 233 bambini della scuola materna Peixin presentavano livelli elevati di piombo nel sangue dopo aver mangiato una torta di datteri rossi al vapore e un panino di salsiccia e mais. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, decorazione su cibo in scuola materna: 233 bimbi avvelenati

In questa notizia si parla di: cibo - cina - decorazione - scuola

Cina, decorazione su cibo in scuola materna: 233 bimbi avvelenati; Spara all’omicida del figlio e lo uccide: agguato a Rocca di Papa (Roma); Guida ai migliori ristoranti e trattorie cinesi di Milano da provare per l'Anno del Serpente.

Cina, decorazione su cibo in scuola materna: 233 bimbi avvelenati - occidentale per avvelenamento da piombo dopo che i cuochi delle scuole materne da loro ... Come scrive msn.com

La campagna della Cina contro gli sprechi alimentari non ha solo ragioni etiche - Il Post - La Cina condivide la preoccupazione per la sicurezza alimentare con molti paesi del mondo colpiti dalla pandemia da coronavirus, che ha messo in pericolo le riserve: il prezzo del cibo è ... Riporta ilpost.it