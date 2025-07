Aeroporto Bergamo uomo morto risucchiato da motore aereo Volotea entrato in pista in fase di rullaggio voli cancellati per un’ora - VIDEO

Un dramma scuote l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: un uomo, entrato improvvisamente in pista durante il rullaggio di un Airbus A319 Volotea diretto in Spagna, è stato tragicamente risucchiato dal motore dell’aereo. La scena, documentata in un video, ha provocato la cancellazione dei voli per oltre un’ora e solleva serie questioni sulla sicurezza aeroportuale. Ecco cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa drammatica vicenda.

L'aereo Volotea coinvolto nell'incidente, un Airbus A319, stava per decollare in direzione Spagna e aveva da poco iniziato il rullaggio All'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo un uomo sarebbe stato risucchiato dal motore di un aereo Volotea in fase di rullaggio, dopo aver fatto irruzione su.

L'aereo Volotea fermo in pista, il video della messa in sicurezza - Decine di addetti alla sicurezza che lavorano alacremente attorno al velivolo della compagnia aerea Volotea fermato sulla pista dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio: è quanto emerge da un video con ...

Tragedia all'aeroporto di Bergamo, uomo muore risucchiato dal motore di un aereo - L'incidente è accaduto poco prima delle 10:30 sotto gli occhi del personale a terra.