Pranzo a base di aragosta da 923 euro in quattro lo scontrino è ‘d’oro’ ma il gestore non ci sta | Vengono fanno i signori poi si lamentano

Un pranzo da sogno a Ponza si trasforma in polemica: 923 euro per quattro persone al “Rifugio dei Naviganti”, con un conto di 230 euro a testa, ha acceso i riflettori sui prezzi esorbitanti dell’isola. Mentre il gestore si difende, le voci si diffondono, alimentando un dibattito acceso sulla sostenibilità e il rispetto dei consumatori. È l’ennesima estate di discussioni sui costi e trasparenza nel settore della ristorazione isolana. Ma cosa davvero si nasconde dietro questa cifra?

923 euro in quattro, 230 euro a persona. Questo il costo di un pranzo al “ Rifugio dei naviganti “, a Ponza. Sì, ci risiamo: un’altra estate di scontrini altissimi e di relative polemiche. Intanto, la notizia la dà Repubblica e siamo nella zona di Sant’Antonio, per l’appunto nel’isola di Ponza. Uno scontrino che ha fatto il giro di diverse chat e che avrebbe “richiesto l’intervento della Guardia di Finanza”, dicono gli isolani. Guardia di Finanza che, dal comando di Latina, smentisce. Ma veniamo al pranzo, cosa hanno mangiato i quattro “turisti”? Antipasto, scialatielli all’aragosta per 759 euro, e due bottiglie di biancolella Cantine Migliaccio per 60 euro ciascuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pranzo a base di aragosta da 923 euro in quattro, lo scontrino è ‘d’oro’ ma il gestore non ci sta: “Vengono, fanno i signori, poi si lamentano”

