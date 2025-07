Intorno all’Africa si muovono i desideri del mondo | l’Europa paga ma arranca

Intorno all’Africa si intrecciano i desideri complessi del mondo, tra speranze di progresso e interessi strategici. Mentre l’Europa pare fermarsi, il continente africano diventa il palcoscenico di un gioco globale in evoluzione, con protagonisti come i Brics e incontri diplomatici di grande rilievo. Un equilibrio delicato che potrebbe ridefinire gli assetti internazionali: il continente nero è davvero al centro della scena mondiale?

In questi giorni il continente africano torna a essere la stella esotica attorno a cui ruotano i desideri contraddittori del potere globale. Da un lato il teatro dei Brics, dove l’Africa si ritaglia faticosamente un ruolo (con Sudafrica, Egitto ed Etiopia); dall’altro, la passerella organizzata da Donald Trump a Washington: un ricevimento con i capi di Stato di Senegal, Liberia, Guinea-Bissau, Gabon e Mauritania, dove si reciterà il gioco dell’interesse economico Usa verso questi paesi. Mentre gli Stati Uniti sembrano riscrivere le regole del gioco, la Cina consolida le sue posizioni e altri (Turchia, Paesi Arabi, Russia) stanno rimescolando le carte, l’Europa che fa? L’Europa, in tutto questo trambusto afro-contemporaneo, usa un lessico da spa: parla di “reset”, di “restyling”, di “partenariati tra pari”, come se bastasse cambiare etichetta a un flacone per renderlo un profumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it