Il mio primo Topolino la nuova rivista di giochi e fumetti

Preparati a vivere un’estate all’insegna della magia e dell’avventura con Il mio primo Topolino, la nuova rivista pensata per i piccoli fan Disney! Insieme a Paperino, Topolino e gli amici della Banda Disney, i bambini scopriranno un mondo di storie, giochi e quiz creati appositamente per loro. È il momento perfetto per iniziare questa emozionante avventura… e non vediamo l’ora che anche i più piccoli si uniscano al divertimento!

I primi due numeri sono disponibili solo con Topolino 3633 e Topolino 3634, rispettivamente a partire da mercoledì 9 e 16 luglio. È tempo di vacanze e di divertimento, e insieme a Paperino, Topolino e tutti gli amici della Banda Disney l’estate è ancora più bella! Per questo, Panini Comics presenta Il mio primo Topolino: la nuova rivista con Topi e Paperi dedicata ai più piccoli, con storie a fumetti, racconti a lettura facilitata, giochi, quiz e curiosità. I primi due volumi sono disponibili solo con Topolino 3633 e Topolino 3634, in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente a partire da mercoledì 9 e 16 luglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il mio primo Topolino”, la nuova rivista di giochi e fumetti

