LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa

Il Giro d’Italia Femminile 2025 continua a regalare emozioni, con la tappa di oggi che si infiamma tra azioni in fuga e sorpassi mozzafiato. Jencusova si distingue nel tratto in discesa, avvicinando il traguardo volante di Cles, mentre le protagoniste si sfidano con determinazione. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti live e scoprite chi conquisterà questa tappa cruciale della corsa rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Jencusova che si avvicina al traguardo volante di Cles. 13.09 Segnaliamo il ritiro da parte di Kim Cadzow, australiana della EF Education-Oatly, e dell’italiana Emma Bernardi (Team Mendelspeck E-Work). 13.06 Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team) tenta il recupero su Jencusova. L’ungherese ha uno svantaggio di 40” dalla corritrice di testa, il plotone dista invece 1’24”. 13.04 La ventitreenne slovacca ha un ritardo di 16’02” nella classifica generale. 13.02 La tappa è congeniale ad un arrivo in volata, ma occhio agli strappi delle atlete di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova in fuga nel lungo tratto in discesa

In questa notizia si parla di: jencusova - diretta - giro - italia

Diretta gara in linea ciclismo donne/ Oro per Kristen Faulkner, delusione Longo Borghini (Olimpiadi 2024).

Diretta Giro d'Italia 2024, classifica/ Benjamin Thomas ha vinto la 5^ tappa! Pogacar resta in rosa, 8 maggio - IlSussidiario.net - Diretta Giro d'Italia 2024, classifica generale: Benjamin Thomas ha vinto la 5^ tappa Genova- Si legge su ilsussidiario.net

Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Genova-Lucca | Corriere.it - Dopo la bella vittoria di Milan, lanciato da Consonni, sul traguardo di Savona, oggi si corre la quinta tappa del Giro d'Italia da Genova a Lucca di 178 km ... Lo riporta corriere.it