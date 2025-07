Morto risucchiato dal motore dell’aereo a Orio al Serio tragedia in aeroporto | voli sospesi

Tragedia a Orio al Serio: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio, causando la sospensione temporanea dei voli e scatenando un'ondata di sgomento tra i passeggeri. La comunità e le autorità sono già impegnate nelle indagini per chiarire le cause di questa drammatica vicenda, mentre l'aeroporto si trova in una fase di emergenza e ricostruzione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Una persona è stata risucchiata dal motore di un aereo sulla pista dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. La Sacbo che gestisce l’aeroporto bergmasco ha comunicato che «che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10,20 a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine». SACBO announces that flight operations at Milan Bergamo Airport were suspended at 10:20 am due to a problem that occurred on the taxiway. The causes of the problem are currently being investigated by the authorities. 🔗 Leggi su Open.online

