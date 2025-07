Pioggia gelata per la Ferrari a Silverstone

Prepariamoci a rivivere le emozioni di Silverstone, dove la pioggia gelata ha messo in crisi la Ferrari, lasciando spazio a riflessioni e analisi approfondite. Nella nuova puntata di MotorZone, in diretta martedì 8 luglio alle 12:30, Franco Nugnes ci guiderà tra strategie vincenti e occasioni perse, anticipando il prossimo grande appuntamento a Spa. Non perdere questa panoramica completa sul Mondiale di Formula 1!

Nella nuova puntata di MotorZone, in diretta marted√¨ 8 luglio alle ore 12:30, analizziamo con Franco Nugnes (direttore di Motorsport.com) tutto ci√≤ che √® successo nel Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Focus sulla splendida doppietta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre la Ferrari delude sotto la pioggia di Silverstone, tra strategie sbagliate e occasioni mancate. Spazio poi alla preview del GP del Belgio a Spa, prossimo appuntamento della Formula 1 2025, tra pronostici e approfondimenti tecnici. Nella seconda parte, riflettori puntati sulla MotoGP: tutte le ultime news in vista del Gran Premio di Germania al Sachsenring, dove Marc Marquez vuole tornare protagonista nella sua ‚Äúseconda casa‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Pioggia gelata per la Ferrari a Silverstone

