Aeroporto a Bergamo entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | Ritardi dei voli | Traffico ripreso alle 12

Una drammatica scena si è consumata questa mattina all’aeroporto di Bergamo, quando un individuo ha tentato di entrare in pista, finendo tragicamente risucchiato dal motore di un aereo durante le operazioni di decollo. L’incidente, avvenuto poco dopo le 10, ha causato sospensioni temporanee dei voli e un inevitabile rallentamento del traffico aereo, ora gradualmente ripreso alle 12. Un episodio che scuote l’intera comunità aeroportuale e solleva interrogativi sulla sicurezza.

È successo poco dopo le 10 del mattino. La persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. Operazioni sospese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Aeroporto a Bergamo, entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | Ritardi dei voli: «Traffico ripreso alle 12»

