Jannik Sinner si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica per valutare le condizioni del suo gomito destro, in seguito alla caduta durante il match contro Dimitrov a Wimbledon. L’attesa per il referto è febbrile, e nel frattempo i tifosi sperano in buone notizie. Il suo stato di salute sarà determinante non solo per la sua partecipazione al torneo, ma anche per il futuro della sua carriera. Il fuoriclasse...

Jannik Sinner si è sottoposto a una risonanza magnetica nel corso della mattinata odierna per valutare le condizioni del gomito destro dopo la caduta in cui è incappato ieri sera nel corso della partita contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Sky riporta che attorno alle ore 11.00 italiane il numero 1 del mondo è stato controllato dagli esperti e che ora si attende l’esito, il quale dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio. Il fuoriclasse altoatesino era in grande difficolta contro l’avversario, che infatti aveva vinto i primi due set e si è poi infortunato a un pettorale abbandonando il campo. Il nostro portacolori ha vinto l’incontro per ritiro del rivale e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese, ma ora c’è un po’ di ansia per questo problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner, risonanza magnetica a Wimbledon: attesa per il referto. E gli allenamenti…

