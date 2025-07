Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta Sinner non si sente il re dell’universo Libero

Il vero problema non è Carlos Alcaraz, ma chi si ostina a esaltare Sinner come il re dell’universo libero, dimenticando le reali meriti sul campo. In Italia, i giudizi distorti e stereotipi rischiano di offuscare il talento e la dignità di uno sportivo che rappresenta con orgoglio l’Alto Adige. È ora di superare pregiudizi e ascoltare chi, in modo obiettivo, riconosce il valore autentico dei campioni.

Le storture dei giudizi in Italia. Sinner è trattato come un numero uno atipico, gli viene richiesto di mangiare più spaghetti e cantare le canzoni di Toto Cutugno. Come se gli alto-atesini non fossero degni di essere italiani veri o robe del genere. Ne parla Libero quest’oggi a firma Biasin, paragonando il n.1 del mondo ad Alcaraz che invece in campo costruisce il consenso urlando ad ogni punto vinto. Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta (Libero). Scrive così il quotidiano: “Carlitos Alcaraz fa benissimo a fare tutto il casino che fa. Realizza un grande punto? Si porta la mano all’orecchio come a dire «ammazza quanto sono figo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta. Sinner non si sente il re dell’universo (Libero)

In questa notizia si parla di: alcaraz - libero - problema - esalta

Il CASO ELENA PERO "Alcaraziana", "Spagnola", "innamorata di Carlos" Sono epiteti e frasi che ormai vecchi ma soprattutto nuovi appassionati di tennis hanno assegnato a Elena Pero, la telecronista di SKY. La faró molto breve. A me se la Pero si esalta sui Vai su Facebook

Jannik Sinner? Il problema non è Alcaraz, ma... | .it; Carlos Alcaraz: Un potenziale altissimo. Non solo Sinner: chi lo tormenta | .it; Carlos Alcaraz esalta il tennis italiano: Meritano di avere tanti giocatori al top.

Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta. Sinner non si sente il re dell’universo (Libero) - Libero analizza le differenze (tante) tra Sinner e Alcaraz, sottolineando l'assurdità di preferire lo spagnolo alla misura dell'italiano. Si legge su ilnapolista.it

Wimbledon, Alcaraz esalta Djokovic: "Mi sorprende, è un sovrumano!" - Corriere dello Sport - “Nonostante il problema al ginocchio, lo prendo anch’io come favorito", il chiaro avvertimento di Alcaraz. Lo riporta corrieredellosport.it