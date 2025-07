Cancellazioni e ritardi a Orio al Serio

A Orio al Serio, un tragico incidente ha causato caos e disagi: una persona è stata accidentalmente risucchiata dal motore di un aereo in pista, interrompendo il traffico per circa un’ora e mezza. La situazione ha portato a cancellazioni e ritardi sui voli, lasciando molti passeggeri in attesa di aggiornamenti. Le operazioni ora stanno tornando alla normalità, ma le conseguenze dell’incidente si faranno sentire ancora a lungo.

Traffico interrotto per un'ora e mezzo circa, dalle 10.20 alle 12, poi ripreso dopo che una persona è stata accidentalmente risucchiata dal motore di un aereo in pista. È stato specificato che la vittima non era né un passeggero e nemmeno un lavoratore dello scalo ed è stato dichiarato che è stato visto correre verso la pista mentre l'aereo era in fase di rullaggio. I voli sono stati cancellati nello scalo bergamasco e ora dovranno essere smaltiti tutti i ritardi accumulati. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cancellazioni e ritardi a Orio al Serio

