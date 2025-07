Aeroporto di Bergamo entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | Ritardi dei voli | Traffico ripreso alle 12

Un tragico episodio scuote l’aeroporto di Bergamo: un individuo, entrato in pista poco dopo le 10 del mattino, è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in preparazione al decollo, perdendo la vita. La scena ha causato significativi ritardi nei voli, con il traffico che è tornato alla normalità solo alle 12. Un evento che ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale anche nei momenti più frenetici.

È successo poco dopo le 10 del mattino. La persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. Operazioni sospese fino alle 12.

