Katy Perry e Orlando Bloom insieme alla figlia sulla barca dei Bezos | FOTO

Una vacanza da sogno a Capri: Katy Perry e Orlando Bloom, dopo aver annunciato la loro separazione, sorprendono tutti condividendo momenti di famiglia sulla barca dei Bezos. La coppia, accompagnata dalla loro figlia, si gode il mare cristallino in un’immagine che fa sognare. Un esempio di come l’amore e la privacidade possano convivere anche nei momenti più delicati. La loro storia continua a catturare l’attenzione: scopriamo di più.

Vacanza insieme per Katy Perry e Orlando Bloom che hanno raggiunto i Bezos a Capri sul loro yatch. Proprio pochi giorni fa avevano annunciato la separazione L'articolo Katy Perry e Orlando Bloom insieme alla figlia sulla barca dei Bezos FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Katy Perry e Orlando Bloom insieme alla figlia sulla barca dei Bezos | FOTO

