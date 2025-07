Francesca Michielin | Sanremo è stato durissimo ma mi ha svegliata Oggi sono di nuovo in sintonia con me stessa

Francesca Michielin torna protagonista, tra sfide e trionfi, con una voce che incanta e un cuore rinnovato. Dopo il duro Sanremo 2023, la cantante si √® risvegliata pi√Ļ forte che mai, ritrovando la sintonia con se stessa. Dal nuovo ruolo narrante nel film Bambi a un emozionante live all‚ÄôArena di Verona, Francesca ci dimostra come ogni ostacolo possa diventare una nuova fonte di ispirazione. La sua storia √® un inno alla rinascita.

Voce narrante del nuovo Bambi e protagonista di un grande live all'Arena di Verona, l'artista ripercorre il suo cammino tra inciampi, nuove consapevolezze e una ritrovata energia creativa.

Ospiti all'Arena di Verona anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin

