Malpensa l’informatico cinese arrestato per spionaggio | Hanno usato il mio account non estradatemi

In un caso che scuote il mondo della sicurezza e della diplomazia, Zewei Xu, 33enne cinese arrestato a Malpensa su mandato statunitense, è accusato di spionaggio informatico legato alla pandemia. Mentre la difesa si dichiara estranea, emergono dubbi sulla reale identità dell'accusato. La vicenda apre nuovi orizzonti sulla lotta cibernetica tra nazioni e sulle implicazioni di tali accuse. Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda?

Milano, 8 luglio 2025 – Ha ipotizzato che si sia trattato di uno “scambio di persona”, Zewei Xu, cinese 33enne arrestato a Malpensa arrestato il 3 luglio dalla Polizia su mandato degli Usa che lo accusano di essersi introdotto, nel 2020, insieme a un team e per conto del governo cinese, nel sistema informatico degli Stati Uniti con l'obiettivo di rilevare informazioni riservate sulla produzione dei vaccini contro il Covid. La difesa. “Non avevo motivo per compiere ciò che mi viene contestato, qualcuno potrebbe aver violato e usato il mio account. Nel 2019-2020 sparì un mio telefono, che motivo avevo per fare spionaggio usando un account col mio nome e cognome?”, ha detto il 33enne, IT manager per un' azienda di Shanghai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, l’informatico cinese arrestato per spionaggio: “Hanno usato il mio account, non estradatemi”

