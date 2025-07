La foto fake di Sinner diventata virale dopo il ritiro di Dimitrov | non ha mai fatto quel gesto

La scena reale è ben diversa: Jannik Sinner, visibilmente dispiaciuto, ha mostrato rispetto e solidarietà dopo l’infortunio di Dimitrov. Tuttavia, una foto fake ha cercato di dipingerlo in modo distorto, facendolo sembrare cinico e spavaldo con un ghigno forzato. Questa manipolazione ha attirato l’attenzione sui social, alimentando polemiche infondate. Ma la verità emerge più forte: l’onestà e il rispetto nello sport sono valori imprescindibili, e la realtà di Sinner parla chiaro.

Jannik Sinner era realmente dispiaciuto quando Grigor Dimitrov si è infortunato e ha poi lasciato il campo per ritiro. Ma c'è stato qualcuno che lo ha messo in cattiva luce postando un'orrenda foto fake, nel quale si vedeva Sinner addirittura con un ghigno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

