Terracina crolla il tetto di un ristorante stellato | muore la sommelier 31enne

Terracina, 8 luglio 2025 – Tragedia nella serata di ieri a Terracina: il tetto del ristorante stellato «Essenza» è crollato causando la morte di Mara Severin, sommelier del locale, di 31 ann i a Terracina e ferendo di 10 persone, tre in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 22, mentre il locale era pieno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco, al lavoro per soccorrere alcuni feriti estratti dalle macerie del locale. L'intera area è stata chiusa al traffico. La donna era stata stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e rianimata dai sanitari ma non è sopravvissuta alle ferite.