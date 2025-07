Il Mostro online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima

Preparati a immergerti nel cuore oscuro di Firenze con "Il Mostro", la nuova serie Netflix firmata Stefano Sollima. Tra suspense, indagini e colpi di scena, questa produzione promette di catturare l’attenzione degli appassionati di true crime e dramma criminale. Con un teaser trailer esplosivo e la data di uscita fissata per il 22 ottobre, la serie arriverà proprio nel giorno del decimo anniversario di Netflix in Italia. Non perdere l’appuntamento che svelerà i segreti di uno dei più inquietanti serial killer italiani.

Il Mostro, serie tivù di Stefano Sollima sul serial killer di Firenze, ha finalmente una data di uscita ufficiale. I quattro episodi sbarcheranno infatti online il 22 ottobre, giorno in cui cadranno anche i primi 10 anni dall'arrivo della piattaforma streaming in Italia. Creata da Leonardo Fasoli assieme al regista di Suburra, Gomorra e Senza rimorso, si concentrerà sugli otto duplici omicidi commessi nei dintorni del capoluogo toscano fra il 1968 e il 1986. Nel cast della serie, produzione The Apartment (società del gruppo Fremantle) e AlterEgo, figurano Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

