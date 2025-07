Turone | Il mio gol annullato una porcata Conti oggi varrebbe un miliardo

In un mondo di calciomercato e notizie sulla Roma, tra acquisti come Aguerd e storie di passione giallorossa, merita spazio anche una riflessione sul passato. L’ex attaccante Maurizio Turone, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ci ha regalato aneddoti sulla sua infanzia e il suo soprannome Ramon. Ricordi che ci ricordano quanto il calcio sia fatto di emozioni autentiche, passioni e… a volte, anche di episodi che valgono un miliardo.

In un periodo ricco di notizie legate alla Roma, prevalentemente di calciomercato ( occhio ad Aguerd per la difesa ), c’è spazio per una bella intervista all’ex giallorosso Maurizio Turone, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’infanzia e del suo soprannome Ramon: “Mio padre era un meccanico. Una volta sono andato ad aiutarlo in officina e mi sono schiacciato un dito con una martellata. Mi ha detto ‘Vai a casa va’. Non mi ha più chiamato, sono andato all’oratorio a giocare a calcio. Ero un moretto piccolino, pelle scura, un incrocio tra un argentino e un messicano. Nel calcio e non solo mi conoscono tutti come Ramon”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it