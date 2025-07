Ufficiale | Dimas è un nuovo giocatore della Sandro Abate

L’ASD Sandro Abate Five Soccer dà il benvenuto a Edimar Antônio Oliveira Dos Santos, in arte Dimas, un talento straordinario che arricchirà il nostro roster nella stagione 2025-2026. Con la sua tecnica impeccabile, il carisma e una carriera ricca di successi tra Brasile e mondo, Dimas porta con sé un patrimonio di esperienza e classe, pronto a fare la differenza sul campo. La sua presenza promette emozioni e grandi sfide per il futuro della squadra...

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Edimar Antônio Oliveira Dos Santos conosciuto da tutti con il nome Dimas, classe 1986, laterale, nato in Brasile. Dimas è tra i più forti e famosi calcettisti al mondo, segni particolari: tecnica, carisma, classe. Ha iniziato la carriera in Brasile nel Banespa poi Jaraguà Futsal e Ulbra. Una breve parentesi in Spagna con Interviù Fadesa prima di approdare nel campionato italiano al Napoli e successivamente alla Lazio dove ha giocato per cinque stagioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ufficiale: Dimas è un nuovo giocatore della Sandro Abate

In questa notizia si parla di: dimas - sandro - abate - ufficiale

Colpo della Sandro Abate, arriva Dimas; Roma 1927 Futsal senza storia contro Avellino; Roma 1927 Futsal, vittoria scacciacrisi, 4-1 contro la Sandro Abate.

Asd Sandro Abate, ufficiale il ritorno di Vincenzo Botta - 2025 il diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Botta, centrale difensivo, classe 1984. Come scrive today.it

La Sandro Abate resiste e strappa un pari da 3-3 contro l'L84 - La Sandro Abate conquista un pareggio di grande valore, così come lo ha definito il mister Basile, sul terreno di gioco contro la seconda ... Riporta today.it