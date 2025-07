Cina | progetto di allerta meteo sviluppato nel Paese vince premio WSIS 2025

Un innovativo progetto cinese di allerta meteo, sviluppato dalla China Academy of Information and Communications Technology, ha conquistato il prestigioso premio WSIS 2025 al WSIS Forum. Questa iniziativa rivoluzionaria, in grado di garantire comunicazioni tempestive, precise e sicure per i disastri meteorologici, rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela delle comunità . La vittoria testimonia l’importanza di soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare le sfide climatiche globali.

Un progetto di allerta tempestiva per i disastri meteorologici sviluppato in Cina ieri ha vinto il premio del World Summit on the Information Society (WSIS) 2025 al WSIS Forum. Inaugurato dalla China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), il progetto “Produzione, diffusione e comunicazione rapide, accurate e sicure delle allerte tempestive per i disastri meteorologici” e’ stato proclamato vincitore nella categoria delle applicazioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ambiente elettronico. Complessivamente sono stati selezionati 19 vincitori tra 973 progetti presentati per i premi WSIS di quest’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: progetto di allerta meteo sviluppato nel Paese vince premio WSIS 2025

