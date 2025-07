Bergamo uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza | voli sospesi a Orio al Serio

Un drammatico incidente scuote l'aeroporto di Orio al Serio: un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza, provocando la sospensione temporanea dei voli. Le autorità stanno ancora indagando sull’identità della vittima e le cause dell’incidente, mentre i passeggeri attendono con ansia aggiornamenti. La sicurezza aeroportuale torna sotto i riflettori in questa tragica vicenda che ha scosso Bergamo e l’intero settore aeronautico.

I voli sono ripresi dopo un paio d'ore di stop. Non è stata ancora individuata l'identità dell'uomo e nemmeno le cause che hanno portato all'incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza: voli sospesi a Orio al Serio

