Cresce la tensione tra Polonia e Germania

La tensione tra Polonia e Germania si intensifica mentre i controlli alla frontiera diventano sempre più stringenti. Annunciati da Varsavia in risposta alle misure tedesche, questi controlli a campione, ormai quotidiani da ottobre 2023, mirano a contenere la migrazione irregolare. La situazione si fa delicata e le ripercussioni sul rapporto tra i due paesi sono sempre più evidenti, lasciando presagire possibili sviluppi imprevedibili nell’area europea.

I controlli, applicati a partire dalla mezzanotte di domenica su tutti i valichi di confine tra Polonia e Germania, erano stati annunciati da Varsavia la settimana scorsa in risposta alle analoghe misure già in vigore da parte tedesca. Fin da ottobre 2023, infatti, la Germania effettua controlli a campione alla frontiera con la Polonia allo scopo di contenere la migrazione irregolare e li ha intensificati ulteriormente dopo l’insediamento del governo guidato da Friedrich Merz a maggio. Nonostante i primi tentativi di minimizzare le tension i, l’escalation di misure e contromisure rischia ora di trasformare il confine in un punto caldo sia sul piano politico che economico – e rappresenta una sfida per la leadership del premier polacco Donald Tusk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce la tensione tra Polonia e Germania

In questa notizia si parla di: polonia - germania - cresce - tensione

Unione europea, ecco la Weimar 2.0: l'asse tra Francia, Germania e Polonia ha nuove priorità (e l'Italia va in seconda fascia) - L'Unione Europea è in trasformazione con la nuova alleanza tra Francia, Germania e Polonia, che pone priorità diverse e fa scivolare l'Italia in secondo piano.

Cresce la tensione tra Polonia e Germania; Migranti, la Polonia blinda i confini contro i respingimenti tedeschi e militarizza la frontiera lituana; Così Germania e Paesi scandinavi preparano la popolazione alla guerra.

Migranti, la Polonia "blinda" i confini contro i respingimenti tedeschi e militarizza la frontiera lituana - Varsavia ha accusato Berlino di aver respinto 11mila migranti da gennaio 2024 a febbraio 2025: sul confine tedesco, la Polonia ha istituito controlli in 52 punti di attraversamento ... Riporta msn.com

Tensione tra Germania e Polonia/ "Faide politiche e dispiegamento militari perchè..." - IlSussidiario.net - Clima rovente tra Germania e Polonia, due Paesi divisi su molti punti ma uniti su altri: ecco cosa sta succedendo. Come scrive ilsussidiario.net