Le prossime eclissi di Sole in Italia saranno meravigliose | quando e dove saranno visibili

Preparatevi a vivere momenti incredibili: nel 2026 e nel 2027, l’Italia sarà spettatrice di due straordinarie eclissi solari, con la Luna che si frapporrà tra il Sole e la Terra, regalando spettacoli unici nel cielo. Questi eventi astronomici rappresentano un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi di ammirare da vicino le meraviglie dell’universo. Scoprite tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante di questi spettacoli celesti mozzafiato!

Il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027 ci attendono due magnifiche eclissi di Sole visibili dall'Italia, con la Luna che oscurerà completamente o quasi il disco solare. Ecco tutto quello che c'è da sapere per prepararsi agli eventi astronomici dell'anno.

Un'estate all'ombra della Luna: l'Italia si prepara alla doppia eclissi di luglio e agosto. Due eclissi in poche settimane e l'Italia tra i Paesi più fortunati perché potrà assistere allo spettacolo di entrambe.

Eclissi solare, quando tornerà e quanto tempo durerà in Italia? - Un evento di questa portata non sarà visibile dalla nostra area geografica fino al ...