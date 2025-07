Caro bollette arriva a fine luglio il provvedimento del governo che darà ossigeno alle imprese Pichetto | Aiuti concreti

Il caro bollette si fa sentire forte e chiaro, mettendo in difficoltà imprese di ogni settore. Per rispondere a questa emergenza, il governo Meloni si prepara a mettere in campo un nuovo intervento concreto, con un provvedimento atteso entro fine luglio, approvato da Bruxelles, che offrirà ossigeno alle aziende più energivore. Un passo importante per alleggerire il peso energetico e rilanciare l’economia italiana.

Sul caro bollette, dopo il bonus di 200 euro ai nuclei meno abbienti, il governo Meloni si prepara a sostenere le imprese “onnivore”, quelle che consumano più energia. Entro fine luglio annunciato il provvedimento governativo dopo il via libera da Bruxelles. Il caro bollette per le imprese. Il governo Meloni prova a rispondere al grido d’aiuto lanciato dalle aziende sul costo dell’energia. Il provvedimento per introdurre prezzi del gas calmierati per le imprese energivore “ arriverà entro fine luglio “, promette il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Leggi anche Caro bollette, la faccia tosta di Conte: parla di "decretino" e dimentica che la voragine in cassa si deve a Superbonus e Rdc. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caro bollette, arriva a fine luglio il provvedimento del governo che darà ossigeno alle imprese. Pichetto: “Aiuti concreti”

