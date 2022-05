"Sta comprando jet russi". Volodymyr Zelensky, una scoperta clamorosa: cosa c'è dietro al cortocircuito in Ucraina (Di domenica 22 maggio 2022) La beffa delle beffe? Volodymyr Zelensky compra caccia russi per usarli contro Vladimir Putin. Proprio così, il presidente ucraino, da giorni alle prese con l'invasione russa, avrebbe mandato due broker in Malesia per acquistare armi arrivate da Mosca. Più nel dettaglio, ai primi di maggio in Malesia sono arrivati due intermediari disposti ad acquistare con triangolazione sia alcuni Su-30 sia parti di ricambio per quell'aereo da combattimento ma anche per il Su-27. A raccontare la storia ci pensa Verità & Affari. Nulla di cui stupirsi però. L'Ucraina ora come ora ha tutto l'interesse di armarsi per difendersi dall'esercito mandato dal Cremlino. Da qui la necessità di accaparrarsi i due caccia russi. Ma non solo, perché entrambi erano in dotazione a Kiev una volta caduto il muro di Berlino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) La beffa delle beffe?compra cacciaper usarli contro Vladimir Putin. Proprio così, il presidente ucraino, da giorni alle prese con l'invasione russa, avrebbe mandato due broker in Malesia per acquistare armi arrivate da Mosca. Più nel dettaglio, ai primi di maggio in Malesia sono arrivati due intermediari disposti ad acquistare con triangolazione sia alcuni Su-30 sia parti di ricambio per quell'aereo da combattimento ma anche per il Su-27. A raccontare la storia ci pensa Verità & Affari. Nulla di cui stupirsi però. L'ora come ora ha tutto l'interesse di armarsi per difendersi dall'esercito mandato dal Cremlino. Da qui la necessità di accaparrarsi i due caccia. Ma non solo, perché entrambi erano in dotazione a Kiev una volta caduto il muro di Berlino ...

Advertising

ptr_94 : RT @Pasky973: 9 anni di dominio hanno rovinato la tifoseria! Era il 2016, se non sbaglio, e noi qui eravamo tutti eccitati, tutti felici pe… - ZonaBianconeri : RT @Pasky973: 9 anni di dominio hanno rovinato la tifoseria! Era il 2016, se non sbaglio, e noi qui eravamo tutti eccitati, tutti felici pe… - LorenzoZL74 : RT @analistapercaso: Shopping in borsa da 51 miliardi di dollari per Warren Buffett: ecco cosa sta comprando. - Pasky973 : 9 anni di dominio hanno rovinato la tifoseria! Era il 2016, se non sbaglio, e noi qui eravamo tutti eccitati, tutti… - Danielacortesi4 : @borghi_claudio Non dicono che la bce non sta più comprando il debito!!!! Non parlano dei 2.750 mld di debito…tutti… -

Sul pianeta delle scimmie arriva il vaiolo ... si è improvvisamente espanso oltre la sua area comprando contemporaneamente in 10 paesi al di ... Ora tutto sta a capire di che terrorismo si tratta visto che l'unico precedente sono state le lettere ... Sesso violento, sadomaso e poi... Il film scandalo che sconvolge il mondo: cosa si vede - Guarda ...un notevole successo tanto che tutti i distributori presenti a Cannes se lo stanno comprando. Nella ... Un film molto spinto e diverso da quelli di sempre che, però, sta riscuotendo molti consensi dalla ... Start Magazine ... si è improvvisamente espanso oltre la sua areacontemporaneamente in 10 paesi al di ... Ora tuttoa capire di che terrorismo si tratta visto che l'unico precedente sono state le lettere ......un notevole successo tanto che tutti i distributori presenti a Cannes se lo stanno. Nella ... Un film molto spinto e diverso da quelli di sempre che, però,riscuotendo molti consensi dalla ... Chi sta comprando il vaccino contro il vaiolo