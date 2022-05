Sicurezza sulle spiagge libere: ci pensa la Cri (Di domenica 22 maggio 2022) La voglia di mare c'è. E le spiagge del litorale pisano hanno già iniziato a riempirsi, soprattutto in questi primi fine settimana di sole. Stabilimenti balneari in funzione, con sdraio e ombrelloni ... Leggi su lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) La voglia di mare c'è. E ledel litorale pisano hanno già iniziato a riempirsi, soprattutto in questi primi fine settimana di sole. Stabilimenti balneari in funzione, con sdraio e ombrelloni ...

Advertising

Nazione_Pisa : Sicurezza sulle spiagge libere: ci pensa la Cri - thegard20360140 : @Chiappuz Ho ascoltato anche io la risposta del ministro, sulle “garanzie di sicurezza”: ripugnante e indegna. - italiavivage : RT @raffaellapaita: Tornata in #Liguria! Questa mattina a #Genova per il convegno organizzato dalla Regione a Palazzo della Borsa sulle sfi… - MarchesiMattia : RT @raffaellapaita: Tornata in #Liguria! Questa mattina a #Genova per il convegno organizzato dalla Regione a Palazzo della Borsa sulle sfi… - Gio2020Gio : @tordi_luciano @fabiopi1000 @La_manina__ Voi chi scusa...?Guardati il video di Nuland e...non credo che uno vada al… -