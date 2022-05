(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) -per misurare i progressi ambientali, sociali e di governance (Esg) e introduzione dell’Indice dicome parametro di valutazione della performance aziendale che collega il 30% della...

Advertising

AleGaetani : RT @manageritalia: ??Il numero di maggio di #DIRIGENTE è online con uno speciale sulla #sostenibilità (ambientale, economica e sociale): ??ht… - FilippoAstone : I nuovi #condizionatori Rittal Blue e+ S puntano su #sostenibilità e #IoT. La nuova gamma utilizza un refrigerante… - EconomyUp : #Retail #GenZ e la nuova #GenerazioneAlpha: che cosa chiedono ai negozi (fisici e non) e quali i nuovi trend?… - ale_mancini80 : RT @andrea_gibelli: FNM è stata inserita tra le 200 aziende leader della sostenibilità 2022, nell’ambito della 2° edizione dell’indagine co… - lifestyleblogit : Sostenibilità, nuovi parametri per Philip Morris che pubblica report integrato - -

Adnkronos

... ne va della pace e della coesione mondiale, delladell'economia globale, della ... mensa scolastica gratuita nella primaria, formazione di 30mila nuove educatrici ed educatori per i...... guida la ricerca diparadigmi sulla disabilità. È l'argomento stesso a tenere vivo un ... fondatore di Vita Magazine, che da anni è punto di riferimento per l'informazione della, ... Sostenibilità, nuovi parametri per Philip Morris che pubblica report integrato