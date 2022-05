Incubo inflazione: “Il peggio deve ancora venire”. Ecco perché (Di venerdì 20 maggio 2022) L’inflazione è volata sui massimi degli ultimi 40 anni in Regno Unito, che non si salva, anzi, forse accusa maggiormente il peso della Brexit, in una situazione che si fa sempre più complicata con una pandemia che si sta riacutizzando in Asia (Cina e Corea del Nord) ed un conflitto proprio alle porte dell’Europa che influenza i beni energetici. L’allarme inflazione è stato rilanciato dal Governatore della Bank of England Andrew Bailey, che ha prospettato scenari “apocalittici” nei mesi a venire, dopo che l’inflazione ha già raggiunto il 9% in Gran Bretagna, mai così alta dal 1989. In questo quadro non si potrà far altro che andare avanti con i rialzi programmati dei tassi di interesse, che hanno già raggiunto un livello dell’1% nella speranza di raffreddare i prezzi senza bloccare la ripresa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) L’è volata sui massimi degli ultimi 40 anni in Regno Unito, che non si salva, anzi, forse accusa maggiormente il peso della Brexit, in una situazione che si fa sempre più complicata con una pandemia che si sta riacutizzando in Asia (Cina e Corea del Nord) ed un conflitto proprio alle porte dell’Europa che influenza i beni energetici. L’allarmeè stato rilanciato dal Governatore della Bank of England Andrew Bailey, che ha prospettato scenari “apocalittici” nei mesi a, dopo che l’ha già raggiunto il 9% in Gran Bretagna, mai così alta dal 1989. In questo quadro non si potrà far altro che andare avanti con i rialzi programmati dei tassi di interesse, che hanno già raggiunto un livello dell’1% nella speranza di raffreddare i prezzi senza bloccare la ripresa ...

